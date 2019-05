Ilaria Cucchi contro Un giorno in pretura | Vicina agli imputati

Ilaria Cucchi : «Dopo 10 anni - è l’ora della verità» : La mattina del 15 maggio di quattro anni fa, sono quasi sei anni che Ilaria Cucchi con i suoi genitori, Rita e Giovanni, lotta per far emergere la verità sulla morte del fratello Stefano, deceduto all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, a sei giorni da un fermo dei carabinieri, con un corpo di 40 chili devastato di lividi e fratture. Pochi mesi prima hanno visto assolvere tutti, personale sanitario e agenti penitenziari, in una sentenza ...

Migranti - Ilaria Cucchi : «Sulla sentenza da Salvini segnali pericolosi» : «Qua si lanciano segnali, secondo me, pericolosissimi. Visto che si parla di diritti, bisogna battersi per i diritti di tutti, soprattutto degli ultimi e non voltarsi dall'altra parte». Così Ilaria ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Stefano è morto da ultimo - aperto un varco” : Caso Cucchi, Ilaria: “Stefano è morto da ultimo, aperto un varco” Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è uguale per tutti e i diritti umani non sono mai ...

Concerto del primo maggio : Ilaria Cucchi emoziona con le sue parole per Stefano : L'ingresso di Ilaria Cucchi sul palco del primo maggio a Roma è stato stato senz'altro il momento più emozionante della serata. Chiamata sul palco dalla presentatrice dell'evento Ambra Angiolini, la sorella di Stefano Cucchi è stata accolta da un lunghissimo applauso e da un folla che gridava il nome di suo fratello. Ilaria ha così esordito: "Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi!" ed ha continuato su come sentire la piazza gridare il suo ...

1 maggio - il videomessaggio di Ilaria Cucchi alla piazza di Taranto : “Sui diritti non esistono compromessi” : “Battiamoci perché tutti si rendano contro che sui diritti non esistono compromessi“. È l’appello che Ilaria Cucchi ha mandato alla piazza del 1 maggio di Taranto, in un videomessaggio registrato in cui ha ringraziato gli organizzatori dell’evento e tutte le persone presenti “per avermi coinvolto, anche se non posso essere lì” (ha partecipato al concertone di Roma) L'articolo 1 maggio, il videomessaggio di ...

Caso Cucchi - Ilaria : "Stefano è morto da ultimo - aperto un varco" - : Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è ...

Caso Cucchi - Ilaria : "Stefano è morto da ultimo - aperto un varco" - : Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è ...

Caso Cucchi - Ilaria : "Stefano è morto da ultimo - aperto un varco" - : Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è ...

Concertone del Primo maggio - Ilaria Cucchi : «La nostra lotta ha aperto un varco» : «Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi. Essere qui e sentire urlare il suo nome mi fa sentire che la battaglia di questi anni non è stata inutile. I diritti umani non sono mai e per nessun motivo ...

Ilaria Cucchi sul palco del concertone del Primo Maggio : “Diritti umani non sono sacrificabili” : Pioggia di applausi per Ilaria Cucchi, tra le protagoniste sul palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati: "Sentirvi applaudire e gridare il suo nome è per me un'emozione indescrivibile. Voglio dirvi che i diritti umani non sono per nessun motivo sacrificabili".Continua a leggere

Primo maggio - Ilaria Cucchi sul palco del Concertone 'La mia battaglia ha aperto un varco' : 'Stefano è morto come un ultimo tra gli ultimi'. Dal palco del Concertone del Primo maggio a Roma Ilaria Cucchi ricorda suo fratello Stefano, il giovane geometra romano morto nel 2009 dopo un violento ...

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 ROMA/ Diretta e scaletta : anche Ilaria Cucchi sul palco : CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 ROMA, scaletta CONCERTOne e Diretta: cantanti e ospiti. Ambra Angiolini e Lodo conducono l'appuntamento in Piazza San Giovanni.

Il Concertone - bis - di Ambra : «Porto sul palco Ilaria Cucchi» : Il bis no, non l'aveva considerato. È stata, tra le altre cose, la reazione di sua figlia Jolanda, «si è commossa all'idea di rivivere insieme quell'esperienza unica», a convincerla. «Ho dovuto ...

Concerto primo maggio a Taranto - il programma e tutti gli ospiti : ci sono anche Ilaria Cucchi - Mimmo Lucano e Pietro Marrone : Da ormai sei anni, a Taranto, è tradizione festeggiare il primo maggio con il “contro-Concertone”. anche quest’anno il palco del Parco Archeologico delle Mura Greche farà da megafono a idee, riflessioni e battaglie sociali. “Chi pensa di averci in pugno sappia che i pugni abbiamo appena cominciato a stringerli” è il titolo di questa edizione, organizzata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con la collaborazione dei ...