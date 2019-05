Meloni strappa sull'alleanza col Cav. Il centrodestra esiste ancora? : L'idea di Silvio Berlusconi per il dopo Europee è un ponte tra Popolari e la destra nazionalista, da Salvini a Le Pen, che sabato ha affrontato a Milano la prova della piazza, magari usando come raccordo i Conservatori, che a Strasburgo attualmente sono il terzo gruppo. Pazienza se due grandi azionisti del Ppe, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il tedesco Markus Soeder, leader della Csu (la gamba bavarese della Cdu di Angela Merkel) ...

centrodestra : Miccichè (Fi) - 'senza Lega non esiste? Intanto abbiamo vinto in molti comuni' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Secondo la candidata leghista il Centrodestra senza la Lega non esiste? Non dire. Intanto abbiamo vinto in molti comuni senza la Lega. In teoria, le ricordo, che saremmo anche insieme. Perché non vengono con noi?". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè comment

Elezioni : Donato - 'senza Lega centrodestra non esiste' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "I risultati dei ballottaggi confermano quanto era già chiaro dal primo turno: in Sicilia come nel resto del Paese il centrodestra senza la Lega non è competitivo o non esiste". Lo afferma Francesca Donato, candidata della Lega alle Europee nella circoscrizione Isole.

Firenze - il candidato del centrodestra : “25 aprile ideologico - non vado”. L’Anpi : “Non sa che è medaglia d’oro per la Resistenza” : Quel vestito color azzurro risalta tra i tanti oggetti conservati nel museo della pace di Sant’Anna di Stazzema e appartenuti ai 560 civili uccisi dai nazisti il 12 agosto del 1944. La giovane Lina, figlia di poveri contadini, se l’era comprato con tanti sacrifici: avrebbe voluto indossarlo da sposa. Ma al matrimonio non ci è arrivata. I tedeschi trucidarono anche lei senza pietà. Viene da chiederci, se esiste un aldilà, cosa penserà la giovane ...