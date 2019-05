FA Cup | il Manchester City passeggia sul Watford | la partita termina con un perentorio 6-0

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Con la netta vittoria in finale di FA Cup per 6-0 contro ililha conquistato il suo quarto trofeo stagionale, dopo le vittorie in campionato, Coppa di Lega e Community Shield. E' mancato quest'anno solo lo scatto decisivo in Champions agli uomini di Guardiola, competizione in cui sono usciti per mano del Tottenham nei quarti di finale. Guardiola non vorrebbe lasciare ilNella giornata di ieri per l'ex Barcellona Pep Guardiola è arrivato un altro successo importante dopo la conquista della Premier League, vale a dire la Fa Cup. Un trionfo senza storia arrivato dopo una gara tennistica contro il modesto, uscito con le ossa rotte da Wembley e con in saccoccia un umiliante 6-0 che non lascia spazio a commenti. Ilci ha provato veramente solo nei primi minuti quando ha sfiorato la rete con l'ex juventino Pereyra, prima di subire la ...

