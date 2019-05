Cucciolo di maremmano ucciso a bastonate | cercava di difendere la mandria dai ladri

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019)solo dila casa dai, ma ildiè rimasto vittima dell’agguato. Secondo quanto riporta la Provincia di Biella, infatti, il cane è stato preso afino ad essere.Disel è morto a soli sei mesi perla, come era nella sua natura.dai, per un bottino di poche decine di euro.La vicenda è accaduta a Pollone. Inconsolabili i padroni del cane,per rubare filo e picchetti da recinzione per un valore massimo di circa 70 euro.“Alla sera, quando mio marito è tornato a controllare le mandrie, ha trovato Disel senza vita. Era ancora caldo, probabilmente lo avevanoda poco”.

