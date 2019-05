Capodoglio spiaggiato sulle coste della Sicilia | “Molta plastica nel suo stomaco”

Sardegna - la storia del Capodoglio spiaggiato insegna che per agire è meglio tardi che mai : La mattina del 28 marzo il custode di un residence antistante la spiaggia di Cala Romantica a Porto Cervo trova la carcassa di un capodoglio spiaggiato. Il fatto in sé rappresenta già qualcosa di straordinario, ma l’amara scoperta fatta dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari rivela una realtà ben più inquietante. L’animale era una femmina di otto metri, gravida, che aveva abortito prima di spiaggiarsi e il feto, non essendo ...

Sardegna - la storia del Capodoglio spiaggiato ci insegna che per agire è meglio tardi che mai : La mattina del 28 marzo il custode di un residence antistante la spiaggia di Cala Romantica a Porto Cervo trova la carcassa di un capodoglio spiaggiato. Il fatto in sé rappresenta già qualcosa di straordinario, ma l’amara scoperta fatta dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari rivela una realtà ben più inquietante. L’animale era una femmina di otto metri, gravida, che aveva abortito prima di spiaggiarsi e il feto, non essendo ...

Capodoglio spiaggiato in Sardegna : UniPd studia se l'ha ucciso la plastica : Sandro Mazzariol , professore di anatomia patologica veterinaria all'Università di Padova e uno dei massimi esperti al mondo nella salvaguardia delle balene, coordinerà gli studi sul cetaceo con la ...

Il Capodoglio spiaggiato in Sardegna aveva lo stomaco pieno di plastica : Era una femmina di 8 metri che portava in grembo un feto di poco piu' due metri e mezzo, già morto e in parziale decomposizione, il capodoglio trovato spiaggiato venerdì scorso a Cala Romantica, vicino a Porto Cervo, nel nord-est della Sardegna. Il suo stomaco era pieno di plastica, diversi chili: reti, lenze, piatti di plastica, corrugati. "Addirittura sacchetti dov'è ancora possibile leggere il codice a barre", ha rivelato Luca Bittau, ...

Capodoglio spiaggiato in Sardegna : nella sua pancia piatti - buste per la spesa e un tubo : Ventidue chili di plastica tra cui piatti monouso, un tubo corrugato usato per gli impianti elettrici, le comuni buste per la spesa, grovigli di lenze: questo il contenuto trovato nella pancia della femmina di Capodoglio trovata morta a Cala Romantica, a Porto Cervo, in Sardegna. Le foto choc diffuse dalla onlus Seame Sardinia: nel suo ventre anche un feto in decomposizione. La scoperta è stata fatta dai veterinari dell’Istituto ...

Capodoglio spiaggiato : 22 kg di plastica in pancia/ Video Sardegna - ira Costa-WWF : Capodoglio spiaggiato in Sardegna: nel suo stomaco 22 kg di plastica tra reti, lenzi e sacchetti, la denuncia del ministro Sergio Costa.

Capodoglio spiaggiato a Porto Cervo - WWF : un terzo di quelli trovati morti nel Mediterraneo uccisi dalla plastica : “Piatti monouso, un tubo corrugato usato per gli impianti elettrici, le comuni buste per la spesa, grovigli di lenze, sacchi condominiali, persino l’imballaggio di un detersivo con ancora riconoscibili marca e codice a barre e numerosi altri rifiuti abbandonati in mare. Tutti oggetti che sono ritrovati all’interno dello stomaco della giovane femmina di Capodoglio di 8 metri ritrovata morta in Sardegna a Cala Romantica, Porto Cervo in Costa ...

Il Capodoglio spiaggiato era una mamma : in pancia un feto e 22 kg di plastica : Era una mamma, il capodoglio trovato spiaggiato venerdì scorso a Cala Romantica, vicino a Porto Cervo. Lunga 8 metri, portava in grembo un feto di poco più di due metri e mezzo, già morto e in ...

Il Capodoglio spiaggiato a Porto Cervo muore con un feto - ucciso da chili di plastica : Se avesse avuto il senso del gusto, il capodoglio di Cala Romantica si sarebbe reso conto di aver ingerito un’enorme quantità di porcherie prodotte dall’uomo. Invece, tutta quella plastica l’ha ingoiata credendo di aver mandato giù la dose quotidiana di cibo. Nel corso delle grandi nuotate ha divorato chili e chili di plastica e nel giro di qualche...

Capodoglio spiaggiato a Porto Cervo - nella pancia aveva chili di plastica : Nelle buste recuperate dai veterinari si legge ancora chiaramente il codice a barre. L’ultimo piatto avvelenato finito nello stomaco del povero Capodoglio che vagava agonizzante tra il Tirreno e le Bocche di Bonifacio. A soffocargli lo stomaco è stata proprio quella grande polpetta di plastica: 22 chili di materiali di ogni tipo, che i biologi hann...

Arzachena - giovane Capodoglio spiaggiato con 22 chili di plastica nello stomaco e un feto di 2 - 4 metri in decomposizione : 'Il marine litter, la poltiglia di rifiuti in mare - continua - affligge tutto il mondo marino, non solo l'Italia, certo, ma ogni Paese nel mondo ha il dovere di applicare le politiche per ...

Arzachena - giovane Capodoglio spiaggiato con chili di plastica nello stomaco e un feto di 2 - 4 metri in decomposizione : “Tubi corrugati e anche dei sacchetti dove è ancora possibile leggere il codice a barre”. Per un totale di diversi chili di plastica. Erano insieme a un feto di 2,4 metri in via di decomposizione all’interno dello stomaco della giovane femmina di capodoglio di otto metri che è stata ritrovata morta giovedì nella spiaggia di Cala Romantica, a Porto Cervo. La scoperta, comunicata su Facebook da Luca Bittau della onlus SeaMe, che ...