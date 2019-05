Spotify sta testando Car Thing | un accessorio Bluetooth per auto

Spotify permette agli artisti di raccontare la storia dietro le loro canzoni in stile Instagram : Spotify si arricchisce di una nuova funzione denominata Storyline che permette agli artisti di raccontare la storia che sta dietro le loro canzoni. Le schede Storyline appaiono sotto la schermata Now Playing e basta tirarle su quando se ne vede una che spunta dal fondo dell'interfaccia. L'articolo Spotify permette agli artisti di raccontare la storia dietro le loro canzoni in stile Instagram proviene da TuttoAndroid.

Come condividere un brano di Spotify attraverso le Storie Instagram : Una delle pratiche più diffuse delle Storie di Instagram è sempre stata quella relativa alla condivisione di brani musicali. Tale uso ha portato gli sviluppatori dello stesso social a creare proprio lo "stickers" musicale, prendendo

L'Ue sta per avviare un'indagine su Apple dopo le accuse di Spotify : Spotify ha 100 milioni di clienti paganti in tutto il mondo. Apple Music ne dichiara 50 milioni. A fine aprile, applicazioni di monitoraggio del tempo trascorso con lo smartphone e di parental ...

Spotify testa negli Stati Uniti un nuovo sistema di annunci vocali : Spotify ha compiuto notevoli sforzi per riuscire a competere nell'industria dello streaming musicale, dovendo difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita

Copiosi problemi Spotify il 3 maggio? Non funziona - qualcosa sta andando storto : Non pochi problemi Spotify si stanno registrando in questo primo pomeriggio di venerdì 3 maggio. La nota app legata al servizio utilizzato soprattutto dai più giovani per ascoltare musica è al momento letteralmente fuori uso e neanche per un numero esiguo di utenti. Fotografiamo meglio la situazione per capire di che natura siano le attuali anomalie. La fotografia dei problemi Spotify, come sempre, ce la fornisce, il servizio Downdetector. ...

Spotify testa le playlist algoritmiche con brani musicali e podcast : Spotify sta investendo molto nel podcasting e potrebbe iniziare a promuovere gli spettacoli posizionando gli episodi suggeriti in playlist generate con algoritmi. La playlist attualmente presenta musica coerente con gli interessi dell'utente e include brevi podcast di notizie che non sono stati realizzati da Spotify accanto ai brani, ma apparentemente in lingua straniera.

Una crew portoricana conquista classifica Viral Spotify : E' una crew portoricana a guidare la classifica Viral di Spotify, loro sono Dj Luian, Mambo Kingz, Anuel Aa, Nicky Jam, Darell e Brytiago e la canzone si intitola "Verte Ir". Seconda posizione per la giovanissima Billie Eilish con il brano che la sta lanciando nella discografia mondiale "Bad Guy". In terza posizione troviamo il rap di Lil Nas X "Old Town Road". Ancora Portorico in quarta fila, loro sono Nicky Jam e Ozuna e il titolo della ...

Spotify sta testando un abbonamento Premium economico condiviso : ... effettivamente, i cambiamenti non mancano e il mondo dello streaming cresce rapido nell'innovazione.