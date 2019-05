Roma a Reggio col Sassuolo | Champions difficile | ultima trasferta per De Rossi

Criscito massacrato dopo il pareggio con la Roma - il capitano del Genoa sbotta sui social : “avete rotto i coglioni!” [FOTO] : Criscito non ci sta: la risposta del capitano del Genoa dopo le critiche per il rigore non calciato contro la Roma Aria tesa in casa Genoa: i rossoblu hanno ottenuto oggi un pareggio contro la Roma, che sarebbe potuto diventare una vittoria nei minuti finali del match. Al 95′ infatti un rigore assegnato al Genoa ha dato la possibilità ai padroni di casa di avere la meglio sulla Roma, ma Mirante è riuscito a parare il tiro di ...

La Roma ci ricasca : ennesima rimonta subita. Il pareggio contro il Genoa costa il quarto posto. La Champions è una chimera : Addio sogni di Champions. Il paregio di Genova chiude probabilmente definitivamente ogni speranza di arrivare al uquarto posto per la Roma. Ancora una volta le disattenzioni difensive costano care ai ...

Pareggio in trasferta per la Roma Calcio Femminile : Roma – Penultima giornata di Serie B e ultima trasferta per la Roma Calcio Femminile, impegnata sul campo di un Cittadella che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma che durante la stagione è riuscito a mettere in difficoltà diverse squadre. A centrocampo assente Filippi per squalifica. Le giallorosse partono subito forte, con Kovacevic che al 4’ sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa granata e si presenta a tu per ...

Il derby d'Italia si chiude con un pareggio. Vincono Roma e Bologna. Oggi Torino-Milan : Si è chiuso sull'1-1 la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Al goal neroazzurro di Naingollan la replica bianconera di Cristiano Ronaldo. Vince la Roma sul Cagliari e il Bologna con l'Empoli. ...

Volata-Champions al rallenty - pareggio tra Inter e Roma : Perisic risponde a Elsha : E' una volata Champions che va al rallentatore. Inter e Roma potevano lanciare un segnale importante ma finiscono per annullarsi a vicenda e fanno un favore soprattutto a Milan, che resta al quarto posto nonostante il pareggio di Parma, e alla Lazio, che rimane comunque in corsa nonostante il clamor

Inter - passo da Champions : batte 3-1 il Frosinone e ora lo "spareggio" con la Roma : L'Inter batte 3-1 il Frosinone e consolida il terzo posto in classifica. Reti di Nainggolan al 19', raddoppio per l'Inter di Perisic al 37' su rigore; nella ripresa in gol Cassata per il Frosinone e al 93' terzo gol nerazzurro di Vecino. Con la corsa Champions sempre più nel vivo, l'Inter di Spallet

Roma-Fiorentina 2-2 - all’Olimpico un pareggio inutile : Roma e Fiorentina pareggiano per 2-2 nel turno infrasettimanale della 30 di campionato, centrando un punto a testa che serve a poco per la corsa europea di entrambe. Di Pezzella e Gerson i gol viola, di Zaniolo e Perotti le firme capitoline. Come successo spesso in questa stagione, i giallorossi partono intimoriti e senza verve, tant'e' che Benassi rischia subito di portare avanti i Viola al 4' con una bella girata che Mirante alza in corner. Al ...

LIVE Serie A calcio - Risultati turno infrasettimanale in DIRETTA : tris dell’Inter di Perisic. Doppio Belotti e nuovo pareggio della Roma : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei match del turno infrasettimanale valevoli per la 30esima giornata del campionato di calcio maschile di Serie A. Tra le partite che spiccano quest’oggi ci sono Roma-Fiorentina e Genoa-Inter, con le compagini alla ricerca di punti per fuoriuscire dalla crisi. Ma anche lo scontro Europa League tra Torino e Sampdoria, che possono ancora puntare alla massima competizione europea, considerando ...

Roma-Fiorentina - pronostici scommesse : giallorossi favoriti - ma pareggio ben quotato : Da una parte i giallorossi, su cui la cura Ranieri non ha ancora avuto gli effetti sperati; dall’altra i viola, a secco di vittorie dall’1-4 contro la Spal a Ferrara del 17 febbraio e che, nelle ultime cinque partite, hanno collezionato solo tre pareggi e due sconfitte. La sfida di domani sera allo Stadio Olimpico (calcio d’inizio alle 21:00) tra Roma e Fiorentina rappresenta, per la squadra capitolina, l’occasione di rilanciarsi per la corsa ...