optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) Per ilP30lecominciano a farsi più interessanti, quelle del P30 Pro ancora di più non possono passare proprio inosservate. Sullo store di Jeff Bezos in questo inizio di seconda parte di maggio 2019 le occasioni non mancano per chi ha deciso di puntare su due device diversi dello stesso produttore, il suo top di gamma assoluto dell'ultima generazione e il corrispondente medio di gamma ma con una scheda tecnica (mai come quest'anno) di degno rispetto.Visto il recente lancio commerciale, lerelative aldelP30fino a questo momento non potevano certo dirsi davvero strepitose. Si inizia invece a ragionare meglio da oggi 18 maggio e proprio in relazione al nuovo smartphone segnaliamo la promozione che lo vede protagonista nella sua versione Peacock Blue a 336 euro. Pur dovendo aggiungere la quota di 9 euro di spedizione siamo ...

wordweb81 : Prime succulenti offerte Amazon per il Huawei P30 Lite: prezzo del P30 Pro abbattuto a maggio - OptiMagazine : Prime succulenti offerte Amazon per il #HuaweiP30Lite: prezzo del #P30Pro abbattuto a maggio -