MotoGp – Caduta per Marquez nelle qualifiche | che scivolata per Marc in Francia VIDEO

MotoGp – L’incertezza di Danilo Petrucci : “caduta? Vi spiego cos’è successo. Marquez e Vinales troppo veloci” : Danilo Petrucci analizza la sua giornata odierna fra caduta e distacco da Marquez e Vinales, apparsi troppo veloci Un buon sesto posto ma anche una brutta caduta per Danilo Petrucci nelle Fp2 di Le Mans. Sul tracciato francese il pilota Ducati si è piazzato sesto, alle spalle del compagno di scuderia Dovizioso, facendo registrare però un sostanziale distacco da Vinales e Marquez, apparsi più veloci. Intervistato dopo le Fp2 da Sky Sport, ...

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : brutta caduta per Danilo Petrucci [VIDEO] : Danilo Petrucci è caduto nelle Fp2 del Gp di Francia ad inizio sessione: la Ducati ha motivato il tutto con un errore del pilota Danilo Petrucci non ha ancora trovato il feeling perfetto con la sua Ducati. Quest’oggi nelle Fp2 del Gp di Francia, una brutta caduta lo ha costretto al rientro ai box dopo pochi minuti dall’inizio della sessione. Durante una curva, l’anteriore di Petrucci si è chiusa provocando la caduta del ...

MotoGp – Il weekend di Le Mans inizia male per Lorenzo : subito una caduta nelle FP1 [VIDEO] : subito una caduta per Jorge Lorenzo in curva 8 a Le Mans: il weekend di gara in Francia non inizia col piede giusto per il maiorchino della Honda E’ iniziato il weekend di gara di Le Mans: i piloti della MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia, durante le quali lavoreranno sodo per arrivare alla gara di domenica con la maggiore confidenza possibile in sella alle loro moto. Occhi puntati su Jorge ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : nuovo spoiler Suzuki [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - goffa caduta per Marquez nel warm up di Jerez [VIDEO] : Marc Marquez ha iniziato la sua domenica in quel di Jerez con una caduta molto strana in uscita dai box Marc Marquez è stato protagonista di una caduta abbastanza anomala ad inizio warm up in quel di Jerez. Il pilota della Honda ha avuto qualche problema con l’inserimento delle marce, proprio durante l’uscita dai box. Marc si è sporto per dare un’occhiata a ciò che stesse accadendo alla sua moto, rallentando pian piano ...

MotoGp – Marquez soddisfatto a Jerez - lo spagnolo svela : “la caduta di Lorenzo? Ecco cosa gli ho detto” : Marc Marquez, il record rubato da Quartararo e le cadute di Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

MotoGp – Lorenzo - la caduta in qualifica ed i giovanissimi in prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

MotoGp – Terribile caduta per Iannone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

MotoGp - brutta caduta per Iannone nelle FP4 di Jerez : niente qualifica per il pilota dell’Aprilia [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato accompagnato in Clinica Mobile dopo una brutta caduta che gli ha procurato un forte dolore alla caviglia Brutte notizie per Andrea Iannone, che non è riuscito a prendere parte alle qualifiche del Gp di Jerez per una caduta avvenuta nel corso delle FP4. Il pilota dell’Aprilia è finito rovinosamente a terra, subendo un colpo molto forte alla caviglia che ha spinto il team italiano ad accompagnare il ...

MotoGp - brutta caduta per Iannone nelle FP4 di Jerez : a rischio la sua presenza in qualifica : Il pilota dell’Aprilia è stato accompagnato in Clinica Mobile dopo una brutta caduta che gli ha procurato un forte dolore alla caviglia Brutte notizie per Andrea Iannone, che potrebbe non prendere parte alle qualifiche del Gp di Jerez per una caduta avvenuta nel corso delle FP4. Il pilota dell’Aprilia è finito rovinosamente a terra, subendo un colpo molto forte alla caviglia che ha spinto il team italiano ad accompagnare il ...

MotoGp - Fp3 Jerez – Brutta caduta per Cal Crutchlow : la moto distrugge l’air-fence - sessione sospesa! : Brutta caduta per Cal Crutchlow durante le Fp3 sul tracciato di Jerez: il pilota britannico va a sbattere contro l’air fence che si sgonfia: bandiera rossa e sessione temporaneamente sospesa per ragioni di sicurezza A circa 24 minuti dal termine delle Fp3 sul tracciato di Jerez, arriva subito la prima caduta. Lo sfortunato protagonista è Cal Crutchlow che spinge al limite la sua moto, alla ricerca del tempo che gli permetta di ...

MotoGp - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

VIDEO Caduta Smith e Abraham prove libere 2 GP Spagna MotoGp : le scivolate dall’on-board di Petrucci : Bradley Smith e Karel Abraham sono caduti a due minuti dal termine delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I due centauri sono scivolati nella medesima zona della pista di Jerez ma fortunatamente non si sono fatti nulla di grave, in mezzo si è trovato anche Danilo Petrucci che ha avuto un’ottima prontezza di riflessi e si è rialzato riuscendo a rimanere in sella alla sua moto al termine del turno in cui ...