Maltempo | alberi caduti e allagamenti a Bologna 

Maltempo Basilicata : nubifragi nel Materano - danneggiati alberi da frutto : Ieri pomeriggio il Materano è stato bersagliato da nubifragi, forti raffiche di vento e gradinate, interessando una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne: lo ha reso noto Coldiretti Basilicata, secondo cui la produzione di alberi da frutto delle drupacee (pesche, susine, albicocche e ciliegie) potrebbe essere quasi completamente compromessa, anche se ancora non si è proceduto alla conta dei danni. Le più colpite sono ...

Meteo Milano - forte Maltempo : alberi caduti e campanile danneggiato [FOTO] : I vigili del fuoco di Milano sono impegnati anche in mattinata con le conseguenze del maltempo che ieri sera si è abbattuto sulla città e sulla provincia. Sono state diverse le chiamate per alberi caduti o pericolanti che si sono inclinati su verande o tralicci. A Pozzo d’Adda i pompieri stanno intervenendo per mettere in sicurezza un campanile in cui si è staccata la scossolina. L'articolo Meteo Milano, forte maltempo: alberi caduti e ...

Brescia - travolti dagli alberi spezzati per il Maltempo lungo il fiume : due morti : Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in...

Maltempo - 2 uomini morti travolti da alberi : Due uomini sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, probabilmente travolti da alcuni alberi caduti durante il Maltempo che si e' abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le vittime sarebbero due rumeni e non e' ancora chiaro il motivo per il quale si trovassero lungo il fiume dove e' avvenuta la tragedia. E' probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati.

Maltempo : vigneti e alberi abbattuti - milioni di euro di danni : vigneti e alberi abbattuti, serre scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia nel Bresciano mentre in Emilia-Romagna si segnalano campi allagati e serre divelte ma danni si contano a macchia di leopardo in tutte le aree colpite dall’ondata di Maltempo che si è manifestata anche con un brusco abbassamento della temperatura che rischia di compromettere la produzione di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere, con perdite di milioni ...

Maltempo : raffiche di vento a Trento con alberi sradicati : Vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio a Trento a causa del forte vento che ha provocato la caduta di numerosi rami. Due alberi sono stati sradicati, uno in piazza delle Erbe e un altro in via Brescia, a Piedicastello, dove è stata danneggiata un’auto parcheggiata. Altri interventi in piazza Dante e nel parco del Fersina. L'articolo Maltempo: raffiche di vento a Trento con alberi sradicati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - burrasca in Sicilia : evacuato palazzo e sradicati alberi nel Trapanese - volo dirottato a Catania : In atto azioni di burrasca forza otto da sudest su Ionio meridionale, stretto di Messina, mare e canale di Sardegna e relative coste, e forza dieci su stretto di Sicilia e Tirreno meridionale. Come fa sapere l’Aeronautica militare forti raffiche di vento in Sicilia, specie a Palermo e Messina. Pioggia, Maltempo e vento forte in tutta la regione. Alcune famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza da un palazzo a Castelvetrano dopo ...

Maltempo e vento a Pasquetta : alberi caduti in strada - scoperchiate verande e tettoie : verande e tettoie scoperchiate, calcinacci finiti sui marciapiedi, alberi spezzati e caduti in strada a causa delle forti raffiche di vento. Sono circa settanta gli interventi eseguiti tra ieri sera e ...

Maltempo a Palermo - forti raffiche di vento di scirocco - alberi sui binari della ferrovia : forti raffiche di vento di scirocco a Palermo, che hanno raggiunto anche i 60 chilometri orari, hanno causato ingenti danni. Interrotti i collegamenti con le isole Eolie e con l'isola di Ustica. Mare molto mosso, che ha toccato anche forza sette. Nel messinese, dalle 6.50 è interrotto il tratto della ferrovia fra Caronia e Santo Stefano di Camastra per la presenza di un albero sui binari. Il vento ha raggiunto anche ha raggiunto i 60 Km/h, ...

Emergenza Maltempo in Puglia per la grandine con alberi da frutto in fiore a rischio : Taranto. È stato un weekend da incubo nelle campagne della Puglia meridionale, salendo fino al Tarantino. Nella domenica delle Palme,

Meteo - Maltempo in Puglia : allarme per gli alberi in fiore : “La grandinata di inusitata violenza, con epicentro tra Crispiano, Grottaglie e Martina Franca, ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Si sono formate in campagna delle lastre di ghiaccio e quando le aree rurali saranno nuovamente accessibili si potrà procedere con le verifiche in campo per accertare il danno effettivo“: lo dichiara il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, riferendosi ...