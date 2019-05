Ma vuoi vedere che Salvini non si sente più amato?

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Da Piazza del Duomo è partita l’Opa finale di Matteosulle elezioni europee. E’ stata una manifestazione potente, non fosse altro che per le dimensioni, che pongono una sfida ai suoi avversari. Potente anche nei simboli, non fosse altro che per la forza irradiata dalla statuaria figura di Marine Le Pen che, con la sua apertura di braccia di almeno due metri, sa bene interpretare la forza delle figure femminili europee come Jeanne d’Arc e la Marianna francese, in un’Opa, anche questa, sulla leadership femminile nel dopo Merkel. Ma proprio perché così significativa l’occasione, il discorso pronunciato, e stavolta non fatto a braccio, ci ha offerto anche la misura del punto esatto in cui si trova il leader della Lega. Chi sono dunque oggi i punti deboli di? Chi i nemici che più ...

