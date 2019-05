Conte ferma il decreto sicurezza M5S all’attacco | Salvini pugile suonato 

Conte : "Non sarà facile fermare aumento dell'Iva" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all'assemblea di Rete Imprese Italia ed ha ammesso che disinnescare l'aumento dell'Iva "non sarà un'impresa facile", ma ha precisato che il governo gialloverde si impegna a farlo.. Dopo la manovra “ardita”, il governo gialloverde si trova ora a fare i conti con le clausole di salvaguardia. Per cercare di evitarle, ha proseguito il presidente del Consiglio, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di ...

Conte : "Non sarà semplice fermare l'aumento dell'Iva ma ce la faremo" | Salvini : "Non salirà di un centesimo" : Ma Il presidente del Consiglio poi precisa: "Non ho mai messo indiscussione, in tutte le mie dichiarazioni, il fatto cheeviteremo l'aumento dell'Iva, ho detto solo che ci stiamo lavorando". Salvini: "Il governo dura se tutti mantengono la parola"

Conte : fermare l'aumento dell'Iva non sarà impresa semplice | Salvini : neppure un "cent" : Ma Il presidente del Consiglio poi precisa: "Non ho mai messo indiscussione, in tutte le mie dichiarazioni, il fatto cheeviteremo l'aumento dell'Iva, ho detto solo che ci stiamo lavorando". Salvini: "Il governo dura se tutti mantengono la parola"

Conte : fermare l'aumento dell'Iva non sarà impresa semplice | Salvini : neppure un "cent" : Il presidente del Consiglio, parlando all'assemblea di Rete Imprese Italia, ha ammesso che l'aumento dell'Iva è probabile. Per questo, ha aggiunto, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di spending review e stiamo pontenziando il sistema di contrasto all'evasione fiscale". Salvini replica

Conte : "Non sarà un'impresa facile fermare aumento dell'Iva" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all'assemblea di Rete Imprese Italia ed ha ammesso che disinnescare l'aumento dell'Iva "non sarà un'impresa facile". Dopo la manovra “ardita”, il governo gialloverde si trova ora a fare i conti con le clausole di salvaguardia. Per cercare di evitarle, ha proseguito il presidente del Consiglio, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di spending review e stiamo potenziando il nostro sistema di ...

Conte : fermare l'aumento dell'Iva non sarà impresa semplice | Salvini : neppure un "cent" : Il presidente del Consiglio, parlando all'assemblea di Rete Imprese Italia, ha ammesso che l'aumento dell'Iva è probabile. Per questo, ha aggiunto, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di spending review e stiamo pontenziando il sistema di contrasto all'evasione fiscale". Salvini replica

Juventus - Del Piero ‘conferma’ Allegri : “se c’è sintonia con il club - non vedo perchè cambiare. Conte? Mi stupirebbe…” : L’ex campione della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri, esprimendo il proprio parere anche sul futuro di Allegri Scudetto e Supercoppa Italiana, con questi due trofei la Juventus ha chiuso la propria stagione, raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Soddisfazione ma anche un pizzico di delusione, conseguenza dell’eliminazione ad opera dell’Ajax che tanto male ha fatto ...

Catturato a Siena l’uomo che ha sparato a Noemi - fermato anche il fratello. Contestata anche la premeditazione : E' stato Catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdi' scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi ed un uomo, Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale. Si chiama Armando Del Re l'uomo che e' stato arrestato con l'accusa di essere colui che ha sparato venerdi' scorso in Piazza Nazionale a Napoli ferendo gravemente la piccola Noemi, insieme alla nonna. A catturarlo sono stati i ...

Salvati 36 migranti in mare : Salvini ferma anche la Marina italiana - Conte trova la sponda europea : Un’imbarcazione in difficoltà al largo della Libia. A bordo 36 migranti. Una nave militare che interviene per metterli in salvo. Matteo Salvini che annuncia la chiusura dei porti. Per più di mezza giornata ieri è sembrato di rivedere il film della Diciotti, la nave della Guardia Costiera che nell’agosto scorso era rimasta bloccata con 190 migranti ...

Allegri al PSG - c’è la nuova conferma. Conte in stand by - ecco perchè! : Allegri AL PSG- Massimiliano Allegri si prepara a dire addio alla Juventus al termine del campionato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni raccolte da “Ilbianconero.com”, l’attuale tecnico bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte del PSG. Un addio ormai annunciato alla Juventus e spazio alla nuova avventura in terra francese. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni […] More

Conte : "Decisa revoca Siri - Cdm mi ha confermato fiducia" : Roma, 8 mag., askanews, - Il premier Giuseppe Conte, poco prima di effettuare una visita alla Sinagoga di Roma e dopo un Cdm durato quasi due ore, ha annunciato che chiederà la revoca del ...

Siri - scontro in Cdm. Ma niente crisiSalvini conferma : fiducia in Conte : E' ancora in corso, in Consiglio dei ministri, la discussione sul caso Siri con il 'muro' della Lega: il partito di Matteo Salvini ha affidato la 'difesa' di Siri a un duro intervento del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno Segui su affaritaliani.it

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Conte-Juventus - altra conferma : arriva il no alla Roma : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte svela alcune carte in vista del prossimo futuro. Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il tecnico leccese ha rivelato alcune indiscrezioni, soprattutto legate al suo accostamento con la Roma. Un accostamento nato nelle scorse settimane e confermato giorno dopo giorno. Tuttavia, lo stesso Conte, sulle pagine della rose, ha praticamente […] More