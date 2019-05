Ufficiale | l’Inter esce dal settlement agreement

Ufficiale - anche la Roma giocherà l’International Champions Cup 2019 : L’AS Roma è lieta di comunicare che la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. “Siamo davvero orgogliosi di rispondere all’invito […] L'articolo Ufficiale, anche la Roma giocherà l’International ...