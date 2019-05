Tecnhogym trasforma la Romagna in una Wellness Valley

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’obiettivo del progettoè chiaro: creare inil primo distretto del benessere e della qualità della vita. Facendone un esempio internazionale. L’impegno di Technogym e dellaFoundation, la no profit voluta dal fondatore Nerio Alessandri, procede da oltre quindici anni mettendo insieme tutti i soggetti che possono contribuire a costruire un ambiente di vita più salutare: dalle amministrazioni pubbliche al mondo della scuola e dell’università passando per il sistema sanitario, le aziende e il settore turistico. In tre lustri il progetto ha dato vita a oltre 70 attività di ogni tipo, ma unite da quell’unico scopo legato al benessere e alla qualità della vita: dall’esercizio fisico nelle scuole a pacchetti turisticisulla costa romagnola fino a programmi con i medici di base per la prescrizione dell’esercizio fisico per determinate patologie, a ...