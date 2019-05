Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito…

Juventus - chi sarà il nuovo allenatore dopo Allegri? Conte - Simone Inzaghi - Pochettino - Mihajlovic o Deschamps : Ora che il divorzio tra la società bianconera e l’allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila è stato ufficializzato, chi siederà sulla panchina della Juve? Ecco il totonomi

Juve - deciso l'addio di Allegri : tra i possibili sostituti ci sarebbe Simone Inzaghi : La Juventus ha annunciato che Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della squadra bianconera. Dunque adesso saranno ore caldissime per capire chi sarà il suo sostituto. Evidentemente la società e il tecnico livornese non hanno trovato l'intesa sui piani futuri. Domani il presidente Andrea Agnelli sarà in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri e dopo le ore 14 di sabato probabilmente riveleranno le ragioni di questa ...

ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto Allegri - Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb : “sarà Simone Inzaghi” : sostituto Allegri – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. Nelle ultime ore sono andati in scena due incontri, sono arrivate le proposte dell’allenatore che non hanno convinto la dirigenza: rinnovo del contratto con aumento e grandi colpi di mercato ...

Lazio - la rivincita di Simone Inzaghi : l'uomo in più che suona la sveglia a Claudio Lotito : Se fossero due centravanti sarebbero certamente i gemelli del gol. Dalla panchina, invece, si fa presto a chiamarli gemelli di strategia. Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi appartengono a due diverse generazioni di allenatori (61 anni il primo, 43 il secondo) ma hanno in comune un modo di intende

Simone Inzaghi e tutti i dubbi sul suo futuro alla Lazio : Simone Inzaghi non è affatto certo di rimanere alla Lazio anche nella prossima stagione, parole sibilline nel post-gara di Coppa Italia “Il mio futuro? Io sto qui da vent’anni, questa è casa mia. A fine stagione ci vedremo e valuteremo. Non sempre le cose sono così scontate come sembrano”. Le parole in conferenza stampa di mister Simone Inzaghi, lasciano un velo di incertezza sul suo futuro alla Lazio. Queste dichiarazioni in tarda serata ...

Atalanta-Lazio - Simone Inzaghi : “Bellissima serata. Volevamo questa coppa e ora ce la godiamo” : “E’ stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso, abbiamo fatto una grande gara ma onore anche all’Atalanta che ha fatto a sua volta una grandissima partita. Noi siamo stati bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte, dopo una partita combattuta”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della coppa Italia nella finale contro ...

Juve - Venerato : 'Sondato Pochettino - idea Mihajlovic o Simone Inzaghi come traghettatori' : Uno degli argomenti più discussi in questa fase della stagione è l'incontro che ci sarà mercoledì fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Confronto che inevitabilmente definirà il futuro della panchina bianconera: a tal riguardo ci sono numerose indiscrezioni da parte dei media sportivi, spesso contrastanti. Tanti media infatti sostengono la permanenza di Allegri, altri invece confermano il ...

Simone Inzaghi : “Avremmo dovuto chiudere prima la gara. Spero di fare le scelte giuste per la Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita vinta contro il Cagliari. Il tecnico biancoceleste commenta così il match: “I ragazzi hanno fatto una grande gara, avremmo dovuto chiedere il primo tempo con un vantaggio più largo. Invece abbiamo mancato la finalizzazione per demerito e sfortuna. E’ stato un piacere vederli giocare. Mancano ancora tre finalissime per noi, ...

Gattuso ai saluti - per il Milan spunta l’idea di Simone Inzaghi : Dopo un annata altalenante Rino Gattuso al termine della stagione verrà sostituito pare da Simone Inzaghi, i dettagli delle trattative.spunta un nome nuovo per la panchina rossonera. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio.L’allenatore è molto legato ai colori biancocelesti, ma il suo futuro sembra essere in discussione,considerando anche le parole pronunciate ...

L'Atalanta vola e 'vede' la Champions : la Lazio di Simone Inzaghi ko 1-3 : L'Atalanta espugna il campo della Lazio e adesso vede veramente vicina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Successo in rimonta per i nerazzurri che si dimostrano in una condizione di forma davvero impressionante. Dopo il vantaggio dei padroni di casa di Parolo in avvio,

Simone Inzaghi : “Vittoria che ci tiene vivi per la Champions” : “Sono tre punti importanti, dopo la conquista della finale di Coppa Italia, abbiamo vinto con umiltà una partita importante che ci tiene vivi“. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria contro la Sampdoria che rilancia la squadra biancoceleste nella corsa al quarto posto per la Champions. “Non bisogna guardare la classifica – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky ...

Sampdoria-Lazio - Simone Inzaghi adesso cerca continuità : “Mancano sei partite alla fine e devono essere sei finali per noi. Non ci attendono gare facili, dovremo svolgerle al meglio. Il nostro percorso deve portarci in Europa dal campionato, non solo dalla Coppa Italia”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi in vista della partita contro la Sampdoria. “Nel girone d’andata ci chiedevamo come mai non riuscivamo a vincere contro le squadre più forti ...

Lazio - Simone Inzaghi : “L’Europa non dipende solo dalla finale di Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle 18: “Il nostro obbligo è sapere che mancano sei finali e che il nostro percorso per l’Europa non dipende soltanto dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato“. “Comunque – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello ...

Chi giocherà in difesa? Devo ancora scegliere. Mancherà Radu, ma ho cinque giocatori a disposizione e cercheremo la soluzione migliore.