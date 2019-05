Sabato Shopping | i consigli per il 18 maggio

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Riccardo Pozzoli for Brooks BrothersDolce&GabbanaLevi'sMangoPandoraAmendment x YooxP448Moncler GeniusMimì à la MerH&M Abbiamo ampiamente scavalcato anche la metà del mese di, ma la bella stagione purtroppo si sta facendo ancora attendere. Per tirarci su serve un bel refresh del guardaroba e una sana sessione di. Il weekend è proprio il momento ideale per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci pronti con la nostra rubrica settimanale per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Sicuri che i nostri sforzi verranno apprezzati, selezioniamo per voi le proposte lanciate in questo periodo, e, anzi, ve ne facciamo conoscere ben 10! Questa volta tra capsule collection e collaborazioni speciali vi proponiamo i jeans iconici, l’abito degradé e le sneaker ...

raffrantic : pare che in contemporanea al comizio di #SalviniNonMollare a #civediamoaMilano, #sala farà shopping ad Avellino, in… - Treatwellit : Vi aspettiamo alla #Cosmorun2019! Appuntamento a CityLife sabato 18 maggio. Ci troverete nel Beauty Camp all’intern… - Franpesca_ : Sabato giornata di shopping prezzemolo. Vivo di poche gioie. Pochissime. -