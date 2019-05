Penélope Cruz | «La mia infanzia con nonna e Raffaella Carrà»

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) La musica anni Sessanta (Mina in primis), i colori sempre accesi, la cura per i dettagli, le inquadrature quasi fossero quadri. Ogni film di Pedro Almodóvar è un viaggio nel tempo, nella memoria, nelle passioni segrete e negli amori perduti. Non è da meno, anzi, Dolor Y Gloria, il suo ultimo film in uscita nelle sale italiane venerdì 17 maggio e presentato in concorso al 72esimo Festival di Cannes. https://www.youtube.com/watch?v=4GMO3BgUIOk Per Almodovar si tratta del ventiduesimo film, e mai come in questo caso è vera la frase «è la pellicola più autobiografica del regista». Protagonista del film è infatti Salvador Mallo, un cineasta in declino che ripercorre i momenti più salienti della propria vita: l’negli anni Sessanta, quando si trasferì con la sua famiglia a Paterna, vicino a Valencia; il suo primo grande amore nella Madrid di vent’anni dopo; il dolore per ...

