Napoli | Luperto parla chiaro | “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio Su Ancelotti…”

(Di venerdì 17 maggio 2019): “Abbiamoun. Su Ancelotti…”sulSebastiano, difensore del, ha rilasciato alcune considerazioni a Kiss Kiss, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di“Ormai mi sento napoletano, infatti ieri durante la cena, Ancelotti disse: adesso cantano i tre napoletani, per questo mi cimentai a cantare un brano di Pino Daniele. So quello che voglio e spero di migliorare ancora”. Poi aggiunge: “Ancelotti crede in me? Sì, il mister me lo ha detto a Dimaro e l’ha dimostrato durante l’anno, spero di fare sempre bene e restare a lungo in azzurro. Ci siamo promessi di chiudere al meglio questa stagione, è la nostra priorità, domenica cercheremo di provare a vincere questa partita per dare una soddisfazione ai nostri ...

