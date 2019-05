CorSport | Formazione tipo contro l’Inter Giocano Milik e Mertens | difficile il recupero

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Molte certezze questa settimana, secondo il Corriere dello Sport, per lache metterà in campo domenica Ancelottil’Inter Per l’ultima partita al San Paolo della stagione restano ancora indisponibili ancora Insigne e Maksimovic che continuano ad allenarsi a parte. Almeno di sorprendenti recuperi dell’attaccante napoletano, dovrebbe saltare la partita che potrebbe essere l’ultima in casa per lui dal momento che non sono ancora chiari i passi per il suo futuro. In porta giocherà Meret, che potrà contare su Malcuit, Albiol, Koulibaly e Mario Rui a difenderlo. Unica variabile di reparto potrebbe essere Ghoulam come scelta al posto di Mario Rui che nonostante il gol, non ha soddisfatto Ancelotti ed è tra le possibili partenze nel mercato estivo. Dubbio sulla sinistra a centrocampo, dove sono disponibili Younes e Zielinski. Il tedesco potrebbe spingere ...

