Salvini come Mussolini | prof di Palermo nei guai Il preside E' molto

Matteo Salvini come Benito Mussolini - nei guai una professoressa di Palermo : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa di Italiano all’Istituto Industriale Vittorio Emanuele III, è stata sospesa per 15 giorni con stipendio dimezzato per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni durante la Giornata della Memoria del 27 gennaio. I ragazzi in quella data avevano presentato una vid

Giorgia Meloni a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il voto a Fdl può cambiare l'Italia» L'intervista integrale : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

La rivolta delle lenzuola come sfida continua a Salvini : Un Vauro Senesi, disegnatore satirico, seduto comodamente in poltrona davanti alla tv e all'ennesimo talk show politico, scaglia, affranto, qualcosa contro lo schermo: “Match Salvini-Di Maio al milleduecentoventunesimo round… gli italiani gettarono la spugna”. La vignetta campeggia dalla prima pagina de Il Fatto Quotidiano e segnala il crescere di un umore. Di un sentimento. Però non dev'esser solo di fastidio. O d'insofferenza verso ...

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Matteo Salvini - l'esperto Lorenzo De Sio : "Il grave errore - perché rischia di finire come Renzi" : Sta virando troppo a destra, Matteo Salvini, e per questo rischia di fare la fine di Matteo Renzi. Ne è convinto Lorenzo De Sio, ordinario di Scienza politica alla Luiss, che in un'intervista al Giornale spiega perché la parabola del vicepremier e leader della Lega stia prendendo una china pericolos

"Io - accanto a Salvini - la donna più invidiata. Lui è come noi : non lo noti che è ministro" : Per gli amici è “Rituccia” e, a quanto dice, è “la donna più odiata e invidiata”. Perché la giovane, 26enne campana, è alla sinistra di Salvini nel video del “Vinci Salvini”, lanciato dal vicepremier la scorsa settimana. Intervistata da Adnkronos, Rituccia ha dichiarato: “Salvini è uno come noi, uno molto disponibile, non lo noti neanche che è ...

Beppe Grillo senza freni su Berlusconi e Salvini che etichetta come uno sceriffo senza pistola : Beppe Grillo torna a parlare come un fiume in piena contro Berlusconi e Salvini Beppe Grillo è uscito dalla scena politica da un po’. Ma come direbbe il premier Giuseppe Conte, forse è soltanto un’illusione ottica. Oggi, dal suo blog, un tempo popolarissimo, ha scritto un lungo commento firmato come di consueto “il suo Neurologo”. Si tratta … Continue reading Beppe Grillo senza freni su Berlusconi e Salvini che etichetta come uno sceriffo ...

Lega ancora contro il Tg1 - Salvini dal palco di Legnano : “Dice fesserie che non interessano a nessuno - come Tg5 e TgLa7” : “Vi sfido: fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali,Tg1, Tg5 o La7. Non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno”. Lo ha detto a Legnago Matteo Salvini in un comizio. Il vicepremier è tornato quindi ad attaccare il tg1, già bersaglio dei leghisti nei mesi scorsi, a cui ora si aggiunge anche il telegiornale ...

Renzi attacca : “Ecco come Salvini ha usato i 49 milioni di euro” : Matteo Renzi torna di nuovo alla carica. In una intervista rilasciata a Repubblica, torna a picchiare duro Matteo Salvini, parlando anche del modo in cui, a suo avviso, sarebbero stati usati i “famosi” 49 milioni di euro. “Da decenni chi sta al Viminale tranquillizza gli italiani, oggi il ministro dell’interno spende soldi della Lega su Facebook per pubblicizzare su target di minorenni video che sono finalizzati a inquietare ...

Se Salvini - come Renzi - gioca la carta del referendum su se stesso : Salvini a Settimo Torinese il 12 maggio 2019 (foto: Costantino Sergi/Fotogramma/Ipa) I sondaggi segnalano uno stop della Lega, fisiologico – ma forse non troppo – dopo una corsa clamorosa da quando governa col Movimento 5 Stelle. Al quale ha eroso visibilità, ribaltando l’agenda politica dell’esecutivo, nonostante i numeri in Parlamento e nel Consiglio dei ministri siano di gran lunga inferiori a quelli dei pentastellati. ...