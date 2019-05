Quasi 5 miliardi l’anno spesi di tasca propria dai malati di tumore

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ammalarsi dirischia di incidere pesantemente sul portafogli, e questo anche in Italia. Ammonta infatti adi euro l’anno la spesa out of pocket sostenuta direttamente daidi cancro al di fuori del Ssn. E’ quanto emerge da uno studio innovativo inserito nell’11° Rapporto sulla condizione assistenziale deioncologici, promosso da Favo (Federazione italiana associazioni volontariato in oncologia) e realizzato da Datamining, in collaborazione con Aimac, Int di Milano e Pascale di Napoli, presentato a Roma in apertura dei lavori della 14esima Giornata nazionale del malato oncologico. Tra le spese maggiori, direttamente a carico del malato, quella per le visite mediche (1,1), i trasporti e i soggiorni sul luogo di cura (1,5), i farmaci (808 milioni) e gli interventi di chirurgia ricostruttiva (425 milioni). Ma la ...

