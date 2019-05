Primo importante addio a FBI | uno dei volti protagonisti non tornerà nella seconda

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019)a FBI, il procedural CBS perde un membro chiave del cast al termine della stagione in corso: l'attrice Sela Ward nonper lastagione della serie nei panni dell'agente speciale dell'FBI Dana Mosier.L'interprete due volte premio Emmy in carriera, che ha recitatoprima stagione di FBI accanto ai co-Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel e Jeremy Sisto, ha annunciato il suoalla serie dopo l'ultimo episodio in cui è apparsa, quello del 14 maggio, che si è concluso con le dimissioni del suo personaggio.Sui social media, la Ward ha dettoad FBI coi classici saluti di rito, ringraziato il cast, la troupe e i fan della serie per questo anno di lavoro.Sono così grata per il mio tempo trascorso su FBI. Un tale spettacolo meraviglioso con un cast e una troupe sorprendenti. Tanto amore per tutti i fan dello show. ...

frafacchinetti : + di 350 mila dischi venduti + di 150 mila biglietti venduti 18 settimane primo in classifica nei seguenti stati:… - teamdigitaleIT : «Il riuso attraverso l’#opensource è il primo importante passo verso la collaborazione tra amministrazioni e la riq… - MarcoBellinazzo : Il presidente dell'@Atalanta_BC , Antonio Percassi, ha simbolicamente avviato la demolizione della Curva Nord, prim… -