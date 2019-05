Dalle zombie femmine di Atlantique la vendetta dei migranti annegati

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Gliinvadono gli schermi di Cannes, fanno capolino da tutte le quattro sezioni e per la seconda volta, dopo il film di apertura, vanno in concorso con “”, che vanta un primato assoluto : è firmato dalla prima regista donna di origini africane a correre per la Palma d’oro.Sono, questi qui al Festival, rigorosamente ‘impegnati’. Diciamo che il paranormale serve a veicolare messaggi squisitamente politici. A un passoelezioni europee e alla vigilia del rendez-vous italiano Salvini-Marine Le Pen, il tema affrontato da Mati Diop, trentaseienne francese di padre senegalese, al suo primo film, probabilmente ha pesato più della qualità intrinseca dell’opera.In un cantiere edile di Dakar gli operai sono senza paga da quattro mesi. La disperazione spinge un pugno di loro ad affrontare l’incerto ...

