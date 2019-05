Conglomerate 451 disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal 23 Maggio

gamerbrain

(Di giovedì 16 maggio 2019) 1C Entertainment e Rune Heads sono lieti di annunciare che451 saràinsua partire dal 23, mentre l’edizione finale e completa arriverà entro la fine dell’anno. Gli amanti del cyberpunk e dungeon crawler potranno dunque mettere le mani in Anteprima sul nuovo titolo italiano.451: Il dungeon crawler cyberpunk italiano451 è un RPG dungeon crawler su griglia con elementi tipici di un rogue, ambientato nell’anno 2099 in un mondo cyberpunk. I giocatori sono chiamati a controllare una squadra di agenti cloni, allo scopo di riportare l’ordine nel Settore 451. I cloni possono essere potenziati tramite l’installazione di impianti cibernetici, ottenendo di conseguenza nuove abilità, come la possibilità di hackerare il mondo circostante ...

