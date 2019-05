Il Paradiso delle signore | trama 15 maggio | Luciano tende una trappola a Oscar

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) La puntata di domani, mercoledì 15, de Ilsarà ricca di punti di svolta. La giovane Guarnieri verrà ritrovata in seguito all'incidente d'auto con Luca Spinelli. La ragazza verrà soccorsa da Vittorio e Umberto e portata in ospedale. Per quanto riguarda, invece, il ragioniere preparerà tutto per ladare ad. L'uomo informerà anche Clelia del piano che ha in mente per liberarsi una volta per tutte dell'ex marito della Calligaris. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà nella puntata di domani. Marta viene ritrovata da Umberto e Vittorio, mentre Adelaide torna a Milano L'episodio di domani de Ilvedrà come protagonista Marta. La giovane Guarnieri è stata rapita da Luca Spinelli. Una volta scoperto il nascondiglio, però, il potente Spinelli è scappato via con Marta per non farsi trovare. L'uomo, durante la ...

