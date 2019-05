Cantiere ponte Morandi | bloccata dall' antimafia una delle imprese

Salvini a Genova : "Pronti gli indennizzi per chi vive vicino al Cantiere del ponte" : ... comunisti, nazisti, marziani',, della Tav, 'Si sbloccherà anche quella, per me resta un'opera importante', e ha rassicurato il Ministro dell'Economia Tria: 'Non si tocca'. Il Ministro ha concluso ...

Ponte - via a operazioni Cantiere : GENOVA, 25 MAR - Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie per rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto che sostituirà il Morandi ...