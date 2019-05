Borderlands 2 può ancora contare su più di un milione di giocatori ogni mese

eurogamer

(Di martedì 14 maggio 2019) Il franchise diha raggiunto nuovi livelli di vendita prima dell'arrivo di3 a settembre. Take-Two Interactive ha annunciato che l'intera serie sparatutto ha raggiunto 43 milioni di copie distribuite.Come riporta Gamespot, Take-Two, che possiede il publisher di2K Games, ha aggiunto che2 da solo ha distribuito circa 20 milioni di copie e che il titolo ègiocato da più di 1di utenti unici mensili, il che è impressionante dato che il gioco è stato lanciato nel lontano 2012.Con2 che ha distribuito 20 milioni di copie da solo, gli altri titoli della serie si dividono i restanti 23 milioni di unità, ma non è chiaro se il dato contenga anche le vendite di spin-off come Telltale's Tales from theo il gioco iOSLegends, oltre a1 e The Pre-Sequel. L'ultima uscita della serie è ...