Bologna, choc nel parcheggio ex Staveco: trovato il cadavere di una ragazza di 20 anni

Giallo a Bologna, dove il cadavere di una ragazza sui 20 anni è stato ritrovato nella mattina di oggi, martedì 14 maggio, nella zona del parcheggio ex Staveco in viale Enrico Panzacchi. Sul posto sono giunti i carabinieri con il nucleo investigazioni dell'Arma. Ancora nessuna informazione è stata diffusa sull'identità della vittima. Erano circa le 05:30 quando è arrivata una telefonata anonima al 118 e poi ai vigili del fuoco e al 112, che segnalava la presenza del corpo senza vita della giovane nell'area della struttura in disuso. Non si sa ancora se il decesso sia avvenuto nelle ultime ore o qualche giorno fa, né se la vittima si trovasse da sola. Indagini sono in corso.

(Di martedì 14 maggio 2019) Nell'area delexin viale Enrico Panzacchi aè stato scoperto ildi unasui 20. A dare l'allarme una telefonata anonima. Ignote le cause del decesso, anche se non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo: avanza l'ipotesi della morte per overdose.