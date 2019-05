Verissimo Toto Cutugno mia sorella è morta davanti i miei occhi

people24.myblog

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il cantanteè stato ospite a “” e durante l’intervista con Silvia Toffanin ha raccontato un dramma della sua infanzia sinora rimasto segreto: la morte della sua sorellina che inevitabilmente lo ha segnato per il resto della vita. “Io in genere mi scordo le cose ha detto ma ci sono eventi che non ti dimentichi più”. Il dramma si è consumato nello spazio di pochi istanti, quanto entrambi erano bambini. “Mia madre raccontami aveva detto di guardare la mia sorellina che stava per mangiare gli gn”. Ma qualcosa è andato storto: “Quando miaha iniziato a mangiare, si è sentita male ed èai”. Non è stata quella l’unica esperienza traumatica della sua vita. In età adulta il cantante ha dovuto affrontare una terribile diagnosi di cancro alla prostata: “Sono un miracolato. Mi ha salvato Al Bano”. Era il 2009 e l’intervento del ...

