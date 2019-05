Triathlon | fine settimana con World Series a Yokohama e World Cup a Cagliari

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019), in Giappone, si prepara ad accogliere la terza tappa delle2019. Nel prossimo weekend, quanto mai ricco di eventi, saranno quattro gli atleti italiani al via, mentre il secondo appuntamento dell’anno con laParavedrà un azzurro in gara. Contemporaneamente andrà in scena anche laCup a, unica tappa italiana del circuito mondiale. Per quanto riguarda la, avedremo una start list di grande livello, dato che si entra nel periodo di qualificazione olimpica in vista di Tokyo 2020. Per l’Italia saranno impegnati Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Anna Maria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro), Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) e Alessandro Fabian (Trif Dream). Al via della prova nipponica, che si disputerà su distanza olimpica, non mancherà il vincitore della scorsa edizione, il campione ...

cardinales : Fine settimana di Sport a Civitavecchia. Il triathlon è uno sport eccezionale che racchiude in se tre discipline, i… - AntoFranz16 : RT @PLRomagnaMarina: #ChallengeRiccione Il fine gara è appena transitato a #Riccione in viale Piemonte all'altezza di viale Saluzzo. #Triat… - PLRomagnaMarina : #ChallengeRiccione Il fine gara è appena transitato a #Riccione in viale Piemonte all'altezza di viale Saluzzo.… -