Todibo | l’agente svela | “Il Barcellona vuole cederlo in prestito! Piace molto a Giuntoli

(Di lunedì 13 maggio 2019) Bruno Satin sul futuro diBruno Satin, agente del difensore delJean-Claire, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito. Ecco quanto ha detto: “? Con ilci ho fatto quattro chiacchiere settimana scorsa. O resta con loro o andrà in prestito per giocare 30 partite. Difficile che possa arrivare a Napoli in prestito, difficile che possa fare 30 partite in una squadra come il Napoli. – l’agente poi rivela –mi chiama ogni settiamana e mi chiede per scherzo: “Allora me lo dai?”. E’ un giocatore che gli, dopo quello che mi sono detto con ilmi sembra difficile. Le cose stanno esattamente così. Io potrei andare dal mister e dirgli: “Ok, portoma deve giocare almeno 25 ...

