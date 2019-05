Sanità | caos liste d’attesa in metà delle Regioni

Caos Sanità in Toscana : dopo il caso di Pistoia si rischia una valanga di ricorsi : Eva Nuti Scoperte difformità in almeno altre sei Asl. La Regione mette sul piatto sei milioni di euro per riequilibrare le differenze, ma per i sindacati non è chiaro chi prenderà quei soldi Come il vaso di Pandora: la vicenda che ha portato la ex Asl 3 di Pistoia alla condanna e al risarcimento di oltre 10 milioni di euro per non aver pagato parte degli stipendi negli anni dal 1998 al 2007 potrebbe allargarsi anche ad altre Asl ...