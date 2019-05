Realtà Aumentata | un esperimento permette di vedere le città senza traffico e di

Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale per scegliere le scarpe della giusta misura - arriva l’app di Nike : Si avvicina il giorno in cui, per comprare un paio di scarpe, non ci sarà più bisogno d’indossarle e fare qualche passo per capire se calzano comode. Basterà fotografare il piede con un’app, ci penserà l’Intelligenza Artificiale a decidere se saranno adatte e comode oppure no. L’idea, che sembra uscire dalla fantascienza, è di Nike, noto produttore di scarpe sportive. Ha annunciato che nel corso dell’estate ...

Weird Cuts : l’app in Realtà Aumentata per collage divertenti e utili : Weird Cuts ossia Strani Tagli è una interessante e divertente applicazione di realtà aumentata messa a punto da Google per i suoi smartphone. Come da nome, garantirà la possibilità di tagliare letteralmente elementi da ciò che si sta inquadrando per salvarli e poi ricombinarli a piacere realizzando veri e propri collage. Presentata a Google I/O […] L'articolo Weird Cuts: l’app in realtà aumentata per collage divertenti e utili ...

Unieuro implementa la Realtà Aumentata per la sua applicazione Android : Unieuro implementa, grazie a una collaborazione con Sopra Steria, la realtà aumentata all'interno della sua applicazione per Android e iOS L'articolo Unieuro implementa la realtà aumentata per la sua applicazione Android proviene da TuttoAndroid.

I nuovi occhiali con Realtà Aumentata di Epson possono essere collegati allo smartphone : Epson ha lanciato gli occhiali Moverio BT-30C con Realtà Aumentata, che si collegano a uno smartphone Android o a un PC Windows tramite USB Type-C L'articolo I nuovi occhiali con Realtà Aumentata di Epson possono essere collegati allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google : la Realtà Aumentata ci farà vedere quello che cerchiamo come se l’avessimo accanto : Il nuovo keynote di Google I/O 2019 dove l’azienda ci fa dare un occhiata al futuro, si apre con la presentazione delle novità riguardanti la realtà aumentata ormai divenuta un qualcosa di imprescindibile rispetto alla realtà classica. Google la userà anche nei suoi risultati di ricerca permettendo agli utenti di cercare un determinato prodotto sul web, ad esempio una scarpa da ginnastica e di poterla osservare non solo con le tramite ...

Google Search cambia : Realtà Aumentata e nuovi risultati approfonditi : ... 2019-05-07T21:45:30+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata : Al Google I/O 2019 sono state svelate diverse novità riguardanti Google Lens, le ricerche e la Realtà Aumentata: scopriamo tutto nel dettaglio! L'articolo Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata proviene da TuttoAndroid.

Minecraft riceverà una modalità in Realtà aumentata? Microsoft ha in programma un importante annuncio : Grazie alla segnalazione di sparkchronicles.com, apprendiamo che Microsoft ha pubblicato un video teaser dedicato a Minecraft per anticipare un annuncio che arriverà venerdì 17 maggio 2019.Difficile dire esattamente che cosa riguarderà questo annuncio, anche se sembra sicuro che avrà a che fare con la realtà aumentata, almeno secondo gli ultimi fotogrammi del filmato. Le ipotesi più affidabili sono comunque due: una nuova modalità verrà aggiunta ...

Andate alla scoperta del mondo di Childish Gambino attraverso la Realtà Aumentata della sua app : Oggi lo stesso Gambino lancia la sua app che vi fa entrare nel suo mondo sempre sfruttando la Realtà Aumentata potenziata da Google ARCore . Pharo AR è disponibile sia sul Play Store che su iTunes e ...

Monza : primo test per vedere i Giardini arciducali con la Realtà aumentata : Prove generali di futuro alla Villa reale di Monza: nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile il test per la visione in realtà aumentata dei Giardini arciducali ormai scomparsi. Si è svolta nel pomeriggio ...

Pokémon Go lancia le sfide con le foto a Realtà aumentata : Ora che Pokémon Go ha una modalità per le foto in realtà aumentata, il team di sviluppatori ha deciso che è arrivato il momento per incentivare gli utenti a sfruttarla L'articolo Pokémon Go lancia le sfide con le foto a realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

La lezione di anatomia di Rembrandt diventa un'app in Realtà aumentata : Rembrandt Reality, Photo courtesy of Capitola La lezione di anatomia del Dottor Tulp , 1632, è uno dei dipinti più famosi al mondo. Sicuramente il più noto, insieme alla Ronda di Notte , tra i capolavori firmati dal maestro olandese Rembrandt van Rijn , 1606-1669,. Oggi quest'opera, che si trova esposta al museo Mauritshuis ...

L'Aria che tira e il pullman che prende fuoco in diretta. Abuso e limiti della Realtà aumentata : Una delle poche novità dei talk televisivi è rappresentata dall’innesto della realtà aumentata. Niente di clamoroso, ci mancherebbe, ma comunque un modo per rendere più curioso e suggestivo il racconto.A L’Aria che tira la pratica è frequente, quasi inflazionata. Con questo metodo infatti vengono a più riprese esposti in primo piano orario e nome della trasmissione. Non solo, a volte si aggiungono le sagome dei politici del giorno, che ...