Missy Elliott e Justin Timberlake Dottori della musica con laurea ad honorem

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Quando ladiventa ufficialmente una questione culturale, l’università risponde: per questohanno ricevuto laadpresso il Berklee College of Music, insieme al compositore Alex Lacamoire. Anzi, più, addirittura un dottorato, che è stato loro consegnato sabato 11 maggio. La CNN ha ricordato la nota ufficiale con cui il Berklee College of Music aveva annunciato che le superstar sarebbero diventate “”:«I destinatari del dottorato onorario di quest'anno sono stati riconosciuti per i loro successi e influenze nellae per il loro duraturo impatto globale» . https://twitter.com/BerkleeCollege/status/1105446144631623680Proprio sul titolo di dottore (che viene dato aiti, proprio come in Italia), ha scherzato, con un post motivazionale su ...

herringbonelife : RT @musicnewsitaly: - musicnewsitaly : - djinbeat : Cadenza - MISSY ELLIOTT x SONNY DIGITAL -