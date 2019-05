L' istruttoria - Auto pubblicitarie nel mirino dell' Antitrust

quattroruote

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'Agcm (rità garante concorrenza e del mercato) ha avviato un'per stabilire se la società Vantage Group srl abbia o meno posto in essere pratiche commerciali scorrette. La società nelrità, infatti, pubblicizza un'offerta denominata "My car, no cost" che permetterebbe di acquistarea costo zero (o fortemente ridotto) impegnandosi a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile come remunerazione per aver affisso messaggi pubblicitari sulla vettura. Due associazioni di consumatori, Aeci e Aduc, hanno segnalato all'condotte "potenzialmente ingannevoli (per esempio, la possibilità di ottenere un completo rimborso di tutte le rate del finanziamento), l'addebito di costi a fronte di servizi non erogati e il carattere piramidale"'offerta. Lo avevamo detto. Di questa società (e di altre) si è occupato Quattroruote ...