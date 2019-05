Justin Timberlake | il bacio più bello a Jessica Biel

Una reunion degli NSYNC come quartetto - senza Justin Timberlake - è all’orizzonte dopo il Coachella 2019 : dopo il ritorno sul palco con Ariana Grande per il Coachella 2019, potrebbe arrivare una vera reunion degli NSYNC come quartetto, senza Justin Timberlake. L'ipotesi è tornata alla ribalta dopo che il 14 aprile scorso JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone si sono uniti alla Grande per eseguire, durante il suo primo show al Coachella, Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored e il loro tormentone Tearin' Up My Heart. Il ...

La reazione di Justin Timberlake alla reunion degli NSYNC con Ariana Grande al Coachella : cambierà idea sulla reunion? : La reazione di Justin Timberlake alla reunion degli NSYNC con Ariana Grande al Coachella non si è fatta attendere: il Grande assente sul palco di Indio ha commentato il ritorno in scena degli ex compagni della boyband da cui è partita la sua carriera di popstar e ne è parso davvero entusiasta. Apparsi sul palco per esibirsi in Tearin' Up My Heart con la popstar di Thank U, Next, che si è unita a loro come quinto membro del gruppo, gli NSYNC ...

Justin Timberlake si ritira? / 'Fatemi godere questo momento perchè probabilmente...' : Justin Timberlake si ritira? Il cantante spiazza i fans con un annuncio a sorpresa: 'Fatemi godere questo momento perchè probabilmente...'.

Il denim secondo Justin Timberlake : Memphis è conosciuta nel mondo come culla di molti generi musicali americani, dal blues al rock and roll. Normale che la città in cui è nato anche Justin Timberlake sia la fonte di ispirazione per la seconda collaborazione che l'artista ha realizzato con Levi's. «Memphis e la sua musica sono sempre state una parte importante di me» dice Timberlake vincitore del Grammy Awards «ed è una parte enorme di ...

