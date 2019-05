Genova, 15enne in coma da 9 mesi salvato dai medici del Gaslini: era dato per spacciato

Un ragazzo albanese di 15 anni in stato vegetativo da mesi è stato tratto in salvo dall'equipe medica dell'ospedale Gaslini di Genova: dopo essere rimasto vittima di un gravissimo incidente nell'agosto scorso in Albania il giovane era entrato in coma e soffriva di una grave disfagia, una doppia emiparesi e blocco delle articolazioni: ricoverato, sembrava che per lui non ci fossero più speranze di sopravvivere ma la sua famiglia non si è arresa e – anche grazie alla collaborazione con un'emittente televisiva del paese balcanico – ha raccolto i fondi necessari per riuscire a organizzare un trasporto straordinario e far arrivare il ragazzo al Gaslini. Oggi, a nove mesi di distanza dall'incidente che l'ha visto protagonista e a cinque mesi dal ricovero al Gaslini, il quindicenne è stato dimesso.

