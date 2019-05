Anche Outer Wilds sarà un' esclusiva temporale di Epic Games Store ed i finanziatori non

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il gioco di esplorazione spaziale di Mobius, finanziato attraverso Fig,, è l'ultimo titolo ad essere stato acquistato daun'.Attraverso un post pubblicato all'interno della pagina della campagna, il team ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio la collaborazione tra Annapurna Interactive, XBox ed. Ciò consentirà al nostro studio di continuare per lavorare ed offrire ai fan un gioco di qualità".Inizialmente il gioco sarebbe dovuto arrivare per il 2016 su Mac, Linux e PC attraverso Steam. Nonostante il team assicuri che il gioco in futuro arriveràsulle altre piattaforme, chi ha finanziato il gioco si sente deluso dopo questa decisione.Leggi altro...

cyberanimax : Anche Outer Wilds si unisce alla scuderia di esclusiva dell’Epic Games Store. A darne notizia ci hanno pensato gli… -