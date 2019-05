Serie A colpi salvezza per Empoli e Udinese

Serie B : Romagnoli colpisce allo scadere - il Brescia riallunga sul Lecce : LIVORNO - Un colpo di testa di Simone Romagnoli e il Brescia risponde al Lecce. Nel monday night della 14/a giornata di ritorno del campionato di Serie B, la squadra di Eugenio Corini sbanca l'Armando ...

REVENGE/ La Serie Netflix che tra colpi di scena fa riflettere sulla vendetta : La serie tv trasmessa da Netflix, con protagonista Emily VanCamp, fa riflettere sulla vendetta e il perdono. Ma è anche ricca di colpi di scena

Serie A - il Milan ci crede ma crolla sotto i colpi della Juve : 2-1 con Dybala e Kean : La Juventus supera 2-1 in rimonta il Milan nella gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. A segno Piatek al 39' del primo tempo, Dybala su rigore al 16' nella ripresa. Di Kean al 39' il gol vittoria. I bianconeri salgono a 84 punti, a +21 sul Napoli, mentre i rossoneri restano fermi a 52

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

Games of Thrones - attenzione a torrent e download : è la Serie tv più colpita da malware : Tutto pronto per il prossimo 14 aprile? Gli amanti delle serie tv sanno bene cosa li aspetta: la nuova stagione, l’ultima, di Game of Thrones. Insieme a loro, ad attendere trepidanti, ci sono anche i cyber-criminali, titillati dalla possibilità di infettare migliaia, se non milioni, di utenti. Perché sapete bene che buona parte delle minacce informatiche, per andare a segno, necessita di un piccolo aiuto da parte della vittima, e non c’è niente ...

Studio rivela : "La Sla colpisce i giocatori di Serie A sei volte di più" : I calciatori professionisti si ammalano di Sclerosi laterale amiotrofica, Sla, mediamente molto di più rispetto alla popolazione generale, addirittura 6 volte se di alto livello , di serie A. Quello ...

Sla - calciatori Serie A malati 6 volte più della media/ Ricerca choc : i più colpiti : Rapporto choc tra calcio e Sla: studio dell'Istituto 'Mario Negri' segnala 'calciatori Serie A malati 6 volte più della media'. Chi sono i più colpiti?

Calciatore di Serie A colpito da influenza suina - l’esperto : “Non è una patologia banale - in Italia ha fatto 90 morti in dieci anni” : Il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz è stato dimesso ieri mattina dall’ospedale universitario Sanitas La Moraleja dove era stato ricoverato sotto la supervisione dei medici della nazionale spagnola. Il giocatore era stato ricoverato a causa di una febbre alta e problemi respiratori causati dall’influenza. Lo staff medico del Napoli – in base a quanto riferisce la stampa spagnola – è stato tenuto costantemente ...