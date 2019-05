Rai Pipol | Geppi Cucciari prende in prestito Tv Talk e realizza una puntata da

Rai Pipol : se ne poteva fare a meno : Rai Pipol, Geppi Cucciari Tra le novità lanciate quest’anno da Rai3 – rete distintasi proprio per il numero di inediti in palinsesto – ce n’è una di cui avremmo fatto tranquillamente a meno. Anche perché, di innovativo, ha davvero poco o nulla. Si tratta di Rai Pipol, il «late show» condotto in terza serata al sabato da Geppi Cucciari, la comica che piace alla gente che piace. Segregata a notte fonda, Geppi si ripropone ...

Rai Pipol - la televisione riscopre la satira sociale con uno spin-off di G'Day : [live_placement] Finalmente Geppi Cucciari, relegata per anni nel ruolo di conduttrice intellettuale del pur ottimo Per un pugno di libri, è tornata alla sua dimensione dopo i fasti di G'Day, quel gioiellino così bello quanto sfortunato negli ascolti che presidiava il preserale di La7.Ed effettivamente questo Rai Pipol - titolo brutto quanto Raidirenius - ricorda vagamente il programma in onda sull'emittente di Cairo: se G'Day era una ...

Rai Pipol - diretta : Inizia tra poco la prima puntata di Rai Pipol, il nuovo late night people show presentato da Geppi Cucciari. Seguite la diretta su Tvblog!

Rai Pipol - anticipazioni puntata 13 aprile 2019 : Da stasera alle 00.25 andrà in onda il nuovo programma di Rai3 Rai Pipol, condotto da Geppi Cucciari. Lo show ospiterà italiani appartenenti a diverse categorie come campione rappresentativo del Paese. Dalle coppie che aspettano bambini alle unioni civili, dai secondi classificati ai figli unici, ogni categoria sarà lo spunto per fornire un identikit ironico di come siamo e come stiamo diventando. Tvblog seguirà la prima puntata in ...