ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Iled ex ministro Gaetanosi èto capolistaprossime elezionidi Bari di giugno, con la lista IDea per Bari. Sul profilo Facebook ha diffuso unoelettorale con un particolare rifacimento in chiave politica della canzone Luna di Gianni(brano del 1980). Il risultato? Giudicate voi L'articolo, ilsie usa ‘Luna’ diper lo: “E guardo Bari da un oblò…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MPenikas : FQ: Quagliariello, il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot: “E guardo Bari da un ob… - Noovyis : Un nuovo post (Quagliariello, il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot: “E guardo Bar… - Statoquotidiano : PRESENTAZIONE LISTA 10 MAGGIO ORE 17.15 MUSEO CIVICO Il senatore Gaetano Quagliariello sarà a Foggia venerdì 10 ma… -