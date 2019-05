ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Cara Viola, quando avevi cinque anni, in questo stesso blog, cercai di spiegarti cosa fosse la psicoterapia, ora che ne hai undici penso che tu sia pronta a capire il significato e le contraddizioni di quella che viene chiamata “follia” o “a” e di quei luoghi assurdi che furono chiamati manicomi. Sento di doverlo fare perché nel passato quelli che erano considerati “”, invece di essere curati e aiutati come sarebbe stato giusto fare e come succede oggi, venivano sottoposti a immorali e iniqui maltrattamenti e torture, fino a essere uccisi o imprigionati. E siccome i “”, molto spesso, non sono in grado di difendersi da soli, le persone come te e i tuoi amici – che considero meravigliosi – dovranno stare attente che le cose brutte non debbano ripetersi, come purtroppo è accaduto in un paese della Puglia, Manduria, dove una persona fragile è stata ripetutamente ...

pissicologo : I pazzi fanno paura. Ma i pazzi siamo noi - TutteLeNotizie : I pazzi fanno paura. Ma i pazzi siamo noi - ilfattoblog : I pazzi fanno paura. Ma i pazzi siamo noi -