Eliminati Amici dell' 11 maggio | out due concorrenti tra cui Mameli

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del serale di18, durante la quale c'è stata una doppia eliminazione e sono stati svelati i nomi deiche accederanno alla semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi in onda sabato prossimo in tv. Una serata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata dalla presenzaa super-ospite Raffaella Carrà, la quale si è messa in gioco duettando con iche proseguono il loro percorso all'internoa scuola più famosa d'Italia. Doppia eliminazione dal serale di18 di ieri sera Il riassuntoa settima puntata di18 di ieri rivela che si è partito subito con la sfida lasciata in sospeso la scorsa settimana tra Umberto e. I duesi sono nuovamente esibiti al cospettoa giuria e abbiamo visto che il verdetto finale di questa serata ha ...

SmorfiaDigitale : Eliminati Amici Serale 2019, 7a puntata/ Semifinalisti? Tutto come da 'copione' - zazoomblog : Eliminati Amici Serale 2019 7a puntata- Semifinalisti? Tutto come da copione - #Eliminati #Amici #Serale #puntata- - MARICAVICCHIOLO : RT @IsaeChia: ‘#Amici18’, settima puntata: #RaffaellaCarrà super ospite si esibisce in un medley scatenato, frecciatine tra #EmmaMarrone e… -