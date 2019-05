Che tempo che fa | cala la mannaia Rai su Fabio Fazio | Via subito tre puntate

Meteo estremo - freddo e maltempo anChe in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Il Maltempo sfonda anChe al Sud : grandine - impressionante Whale’s Mouth e un Arcobaleno spettacolare in Puglia [FOTO] : Il Maltempo che ieri pomeriggio ha colpito in modo molto pesante il Nord Italia, è arrivato oggi come ampiamente previsto anche al Centro/Sud: nel corso della giornata forti piogge e temporali con grandine hanno colpito il Lazio e l’hinterland di Roma e Latina, ma nel pomeriggio i fenomeni più estremi hanno colpito la Puglia centrale, sulle Murge, dov’è transitata un’impressionante Whale’s Mouth tipica dei fronti freddi. Le ...

Francesco Gabbani a Che tempo che fa : carriera - biografia e nuovo singolo : Francesco Gabbani a Che tempo che fa: carriera, biografia e nuovo singolo Francesco Gabbani sarà ospite alla puntata di stasera 12 Maggio di Che tempo Fa, talk show condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. L’artista parlerà dell’uscita del suo nuovo singolo “È un’altra cosa” che si candida ad essere il prossimo tormentone dell’estate dopo l’incredibile ...

Tito Stagno a Che tempo che fa : carriera - biografia e sbarco sulla Luna : Tito Stagno a Che tempo che fa: carriera, biografia e sbarco sulla Luna Nella nuova puntata di stasera 12 Maggio di Che tempo Fa, condotto da Fabio Fazio, Tito Stagno sarà uno degli ospiti di punta. Il giornalista e conduttore televisivo italiano racconterà uno dei momenti più avvincenti e indimenticabili della sua vita e della storia dell’uomo: lo sbarco sulla Luna avvenuto tra il 20 e il 21 Luglio 1969. Altri ospiti della serata ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 12 maggio su Rai 1 : anticipazioni ed ospiti della puntata del 12 maggio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Terrapiattismo - convegno a Palermo : “Non molto tempo fa esistevano giganti - gli sCheletri sono stati fatti sparire” : “Le radici dei giganti sono antichissime. Si pensa siano nati dall’ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri“: lo ha dichiarato Albino Galuppini, tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che si tiene oggi a Palermo. “E’ esistito un regno di Tartaria nell’attuale Russia e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perché dopo ...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle MarChe e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni di stasera 12 maggio 2019 : Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 12 maggio 2019 Questa sera, a Che tempo che fa, in onore del Cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, avremo come ospite Luca Parmitano. Insieme all’astronauta italiano ripercorreremo quell’indimenticabile ed emblematico evento storico, che fu tanto importante per la nostra società. Dopo mezzo secolo esatto dallo sbarco sulla Luna, la NASA festeggia aprendo i ...