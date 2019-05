Albenga | contestazioni al comizio di Salvini | manifestanti intonano canti partgiani Lui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Il leader della Lega Matteoè stato contestato al termine di unad, da un centinaio diche hanno srotolato uno striscione con la scritta “restiamo umani“. Ci sono state urla, cori (“a lavorare”) e il rumore dei fischietti ha riempito la piazza. Poi sono state cantate ‘Bella ciao’ e ‘Fischia il vento’, inni partigiani. “I compagni si sono guadagnati il biglietto per Sanremo” ha replicato il ministro L'articoloaldi. Lui: “Hanno biglietto per Sanremo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

