Concorso ordinario scuola dell’infanzia | cosa devo studiare? Ecco il programma

Pubblicato il decreto per il Concorso ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria - pubblicato il decreto con prove e programmi. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 è stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. I concorsi verranno banditi ogni 2 anni per i ruoli e per le regioni nelle quali ci sia un’effettiva necessità di personale docente e, solamente in prima applicazione, qualora le graduatorie ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : aggiornamento calendari al 6/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 6 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 6 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso ordinario infanzia e primaria : uscito il decreto : Da poche ore è uscito il decreto dell'annunciato Concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. E' possibile visionare l'intero testo sulla Gazzetta Ufficiale. Cerchiamo di seguito di indicare, in sintesi, tutto ciò che c'è da sapere per la partecipazione allo stesso. I requisiti di accesso Innanzitutto vediamo di capire chi avrà il titolo necessario e sufficiente per poter partecipare a questo Concorso. Saranno ammessi:...Continua a ...

Irregolarità al Concorso straordinario infanzia primaria : Nemmeno il concorso riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della Formazione primaria si è salvato dal vulnus costituito dall’errata interpretazione delle norme disposte dal bando di concorso. Nonostante il ministero abbia provveduto ad emanare le direttive illustrate negli allegati del bando che gli USR sono tenuti a seguire, alcune commissioni esaminatrici hanno adottato criteri difformi per la pubblicazione dei ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 - bando imminente : le ultime integrazioni alla bozza del Decreto : Mentre le regioni pubblicano le date della prova orale del Concorso straordinario, per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 l’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale è davvero imminente. Lo scorso 16 gennaio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha apportato una serie di integrazioni e modifiche alla bozza del Decreto, soprattutto in merito ai contenuti delle prove e alla valutazione dei titoli. bando di Concorso ...

Tutto pronto per il prossimo Concorso ordinario infanzia primaria : Come annunciato dal ministro Bussetti a L’Aquila, è Tutto pronto per emanare il bando del prossimo concorso 2019 della scuola primaria e dell’infanzia. Si attende solamente l’approvazione del Ministero delle Finanze che deve certificare la disponibilità delle risorse in bilancio. Secondo una prima stima il bando dovrebbe uscire il prossimo mese di maggio. Chi può accedere Il concorso ordinario è rivolto a tutti quei docenti che ...

Concorso straordinario primaria infanzia : calendario - estrazione traccia e prove orali Toscana : Pubblichiamo un aggiornamento che riguarda la pubblicazione delle commissioni per il Concorso riservato infanzia/primaria della regione Toscana. Sono in totale sette le commissioni che dovranno esaminare i concorrenti. L’estrazione delle tracce inizierà subito dopo il lungo ponte comprendente le festività pasquali che quest’anno terminerà il 28 aprile. Lunedì 29 è la prima data in calendario; il termine per la conclusione delle prove ...

Concorso ordinario infanzia e primaria : bando entro maggio - 16.000 i posti : Un altro Concorso dovrebbe essere in dirittura d'arrivo nel mondo della scuola, ovvero quello riservato agli aspiranti docenti della scuola dell' infanzia e primaria. Ad annunciare, l'uscita del bando entro il mese di maggio, durante un'intervista al giornale Repubblica, è stato proprio il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Esso, metterà a bando oltre 16.000 posti. A tale Concorso ordinario, potranno accedere tutti i diplomati magistrale ...

Concorso straordinario primaria e infanzia; le utimissime : Il Concorso riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia sta procedendo tra rettifiche delle commissioni ed estrazioni delle tracce. La FLC CGIL ha pubblicato un aggiornamento contenente i calendari delle prove e notizie varie dagli Uffici scolastici regionali. In esso si rammenta che i candidati sono sempre convocati 24 ore prima della prova orale per l’estrazione della traccia. Infanzia posto comune Abruzzo (+ Molise): ...

