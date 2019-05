Batte Salvini e fa pace con il Colle M5S | va in scena il nuovo Di Maio

Conte Batte i pugni : "Alla guida ci sono io - che comandi Salvini è un euro illusione ottica" : Matteo Salvini 'è un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente' ma 'se da fuori o all'estero richiamano di più l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una ...

Salvini : comBattere droga per comBattere mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

SCENARI/ Così Salvini e Orbán vanno a sBattere nell'euro-strategia dei burocrati : Salvini ieri era in Ungheria dove ha incontrato Orbán e parlato di una possibile alleanza post voto per spostare più a destra il Ppe

Salvini da Orban. Di Maio : difficile comBattere austerity se alleati con lui : Dopo lo scontro sul caso Siri, gelo tra alleati di governo. Il leghista Salvini è a Budapest per rafforzare con il premier ungherese il patto per una nuova Europa. Presentando a Roma il suo programma ...

Torre Annunziata - Minimarket colpito dal racket chiude i Battenti - i 5 Stelle scrivono a Salvini : Quando la malavita vince, e a perdere siamo tutti noi. E' quanto successo a Torre Annunziata, dove la titolare del Minimarket 'Fredda Idea' andato a fuoco il 7 aprile scorso in via Carminiello ha ...

“La Mafia non si comBatte andando a Corleone se poi hai Siri” Di Maio attacca Salvini : Nella giornata della liberazione, non mancano gli attacchi mediatici in politica. Di Maio attacca frontalmente Matteo Salvini giunto a Corleone “Il governo durerà, stupiremo con effetti speciali” assicura il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Corleone per inaugurare il commissariato di polizia. “Viva le nostre forze dell’ordine – scrive su Twitter commentando il video dell’inaugurazione – ...

Salvini in Sicilia dichiara guerra alla mafia : "Farò di tutto per comBatterla" : Il tour di Matteo Salvini in Sicilia parte da Corleone. Non una scelta a casa, ma una volontà di ripartire proprio dal paese di Riina e Provenzano per dimostrare che qui riparte la legalità nel giorno della Festa della Liberazione e nel giorno dell'inaugurazione del nuovo commissariato di Polizia. Un 25 aprile particolare per Salvini, che ha deciso di dedicare la giornata in un luogo simbolo della mafia "per celebrare il sacrificio di chi ha ...

Caselli contro Salvini : "Andare a Corleone il 25 aprile è divisivo. La mafia? Non si comBatte con le foto" : ... la riflessione dell'ex giudice, che ha definito la mafia 'un sistema cancerogeno che attacca il nostro sistema, cerca di penetrare ovunque ci siano flussi di denaro, avvelenando l'economia legale e ...

La sinistra in Finlandia vince allo sprint e Batte gli amici di Salvini : La sinistra al comando dopo 20 anni. Ha vinto di un soffio le elezioni politiche in Finlandia - e potrebbe tornare a guidare il governo dopo un ventennio - con un vantaggio risicato sui populisti dei ...

Salvini Battezza "Internazionale sovranista" : Saremo primo gruppo : Oggi parte un nucleo, l'obbiettivo è di coinvolgere tutti ed essere la prima famiglia politica in Europa"E la maggioranza? Anche questa tutta da vedere. "Sicuramente non governremo mai coi socialisti.

Salvini Battezza 'Internazionale sovranista' : saremo primo gruppo : Il leader della Lega parla di "tutela delle indentità", cita l'Europa voluta da "San Giovanni Paolo II", e non entra nel merito ad esempio delle differenze in politica economica, con i partiti della ...

Pensioni - porcheria M5s per abBattere Matteo Salvini : stop a Quota 100 - siluro politico a spese nostre : La porcata alle spalle dei pensionati. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle alzano il livello di scontro con Matteo Salvini e puntano a smantellare una delle bandiere dell'azione di governo della Lega, la riforma della legge Fornero e Quota 100. Il Messaggero, che riporta l'indiscrezione, parla di

Alleanze Ue - Salvini a Di Maio : “Io non nego nulla ma chi diBatte su orrori storici di 70 anni fa non è al passo coi tempi” : “Io non nego nulla, ma chi dibatte su orrori storici di 70 anni fa non è al passo coi tempi“. A dirlo, in prefettura a Genova, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il riferimento è alle parole di Luigi Di Maio, che aveva criticato la Lega per l’alleanza, in Europa, coi tedeschi dell’Afd, che in Baviera avevano lasciato l’Aula durante la commemorazione della Shoah. Poco prima, sempre a Genova, il ministro ...