Terremoto Centro Italia | 104 progetti Confindustria Cgil Cisl Uil nelle aree colpite nel

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 - l'epicentro a 12 chilometri da Gorizia : Gorizia - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro nei pressi di Gangi (Palermo) : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata alle 10.09 nel cuore della Sicilia. Dalle rilevazioni dell'INGV, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, avente epicentro...

Violenta scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : epicentro sulla terraferma : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è avvenuta alle 23.30 (ora italiana) di Lunedì 6 Maggio in Papua Nuova Guinea, nell'area orientale dell'Isola. La scossa ha avuto epicentro sulla...

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese : Una Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.01, nella Sicilia orientale. Dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto - due scosse in rapida sequenza nel cosentino : epicentro a Santa Sofia d’Epiro : Due scosse di Terremoto a distanza ravvicinata sono state avvertite nel cosentino, in Calabria. epicentro è stato il comune di Santa Sofia d'Epiro, dove i due eventi sismici - rispettivamente di magnitudo 3.1 e 2.5 - sono stati avvertiti da parte della popolazione. Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Collelongo Evento registrato alle 15 : 42 : L'Aquila - Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Abruzzo, localizzato dalla sala sismica Ingv con epicentro 3 km a ovest di Collelongo (L'Aquila) alle 15:42, a una profondità di 15 km. Le località entro i 10 km. dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila). leggi tutto

Terremoto L'AQUILA : SCOSSA M 3.1/ Ingv - epicentro Collelongo : avvertita ad Avezzano : TERREMOTO di magnitudo 3.1 in provincia delL'AQUILA: la SCOSSA è stata avvertita distintamente ad Avezzano. Non ci sono per ora notizie di danni

Scossa di Terremoto in Abruzzo - epicentro nell'aquilano : Una Scossa di terremoto di entità modesta si è verificata oggi alle ore 15.42 in Abruzzo. Secondo le rilevazioni dell'INGV, il terremoto è stato di magnitudo 3.1 sulla scala Richter, con...

Terremoto L’Aquila : scossa con epicentro a Collelongo : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km ovest da Collelongo (L’Aquila) alle 15:42:22, ad una profondità di 15 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto L’Aquila: scossa con epicentro a Collelongo sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : “La sfida è l’avvio della ricostruzione di Norcia entro giugno” : Per il rilancio di Norcia “sfida delle sfide è far ripartire la ricostruzione delle strutture ricettive entro giugno. Se non si da’ il via entro due-tre mesi, perderemo anche tutto il 2020 perche’ il ripristino richiede almeno un anno”. Lo ha detto all’ANSA Federico Bianconi, patron di Palazzo Seneca e del ristorante stellato Vespasia. “Prima del sisma – ricorda l’imprenditore – nel ...

Terremoto Centro Italia - l’allarme : “Anno scolastico a rischio in troppi comuni” : Uno scenario triste e svilente quello che si prospetta nei tanti comuni terremotati dell’entroterra, che per una normativa vedranno alcune scuole a rischio chiusura e molte a rischio di saltare l’anno scolastico. “Unendomi alla voce dei Sindaci, delle famiglie, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, rilancio con forza l’allarme per le scuole dei piccoli comuni del cratere sismico: se l’attuale normativa non ...

Scossa di Terremoto nel centro delle Filippine : crollano 2 palazzi - 5 morti : Roma - Una forte Scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata intorno alle 11 italiane nel centro delle Filippine, con epicentro a 40 chilometri di profondità , a 1,4 km dal centro di ...