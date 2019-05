Super batteria per ASUS Zenfone 6 | capacità del tutto inattesa

Samsung Galaxy M20 - con notch a goccia e Super batteria a 229 euro : (Foto: Samsung) notch a goccia e una batteria titanica da ben 5500 mAh: sono queste le due caratteristiche principali di Galaxy M20, l’ultimo smartphone che la coreana Samsung ha deciso di portare in Italia dopo averlo annunciato in India, giusto un paio di settimane fa. Il gadget è in vendita in esclusiva online su Amazon e sul sito della società e si distingue anche per un prezzo particolarmente interessante: 229 euro. Il tutto a fronte ...