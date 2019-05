Specie a rischio | il falco pescatore nidifica a Orbetello

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per il secondo anno consecutivo sono tornati are i falchi pescatori nel nido appositamente predisposto dal WWF all'interno dell'Oasi della Laguna di. Da qualche giorno gli operatori dell'Oasi si erano accorti della nascita di almeno un pulcino. Della femmina si conosce l'origine perché è stata inanellata nel 2015 in Corsica, mentre il maschio potrebbe essere nato in Mediterraneo come in Nord Europa. I giovani nati qui l'anno scorso hanno poi intrapreso il loro viaggio migratorio tra il Senegal e la Mauritania.I falchi pescatori sono presenti da anni nella Laguna di, in estate e in inverno, il WWF si aspettava che qualche coppia si fermasse a riprodursi in laguna. E bastato aver messo un nido al posto giusto, e finalmente dopo qualche anno di attesa è stato occupato. Il(Pandion haliaetus) è unain grande difficoltà nel ...

